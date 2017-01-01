 
Вышел новый номер журнала «Встреча» №2[37] 2016 г

Вышел новый номер журнала «Встреча» №2[37] 2016 г

Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам, что вышел в свет новый номер журнала «Встреча». Этот […]

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«Благовестие Святого Евангелиста Марка. Духовные размышления»

«Благовестие Святого Евангелиста Марка. Духовные размышления»

Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский Отрывок из сочинения «Благовестие Святого Евангелиста Марка. Духовные размышления» «Фарисеи […]

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Охранение православной веры в Отечестве

Охранение православной веры в Отечестве

    Нет нужды доказывать важность такого дела, как охранение православной веры в отечестве. Довольно сказать, […]

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Публикации

«Благовестие Святого Евангелиста Марка. Духовные размышления»

«Благовестие Святого Евангелиста Марка. Духовные размышления»

Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский Отрывок из сочинения «Благовестие Святого Евангелиста Марка. Духовные размышления» «Фарисеи […]

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На что способна праведность фарисейская?

На что способна праведность фарисейская?

В современном русском языке слово «фарисей» стало нарицательным и ассоциируется с лицемером, ханжой или человеком […]

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Идеальный мир

Идеальный мир

Фантастический рассказ протоиерея Владимира Пивоварова – Это ты? – Да, это я. – Два месяца […]

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