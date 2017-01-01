Интервью с режиссером Валерием Сторчаком
Сотрудники журнала «Встреча» взяли интервью у режиссера Валерия Сторчака, режиссера моноспектакля «Повесть», написанного по мотивам летописного […]
Сотрудники журнала «Встреча» взяли интервью у режиссера Валерия Сторчака, режиссера моноспектакля «Повесть», написанного по мотивам летописного […]
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