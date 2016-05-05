By redglav / 05.05.2016 at 12:02 пп

Братья и сестры!

Редакция журнала «Встреча» поздравляет вас с Праздником Праздников – Святой Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

В кондаке этого Торжества торжеств есть слова, обращенные ко Христу: «Воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим апостолом мир даруяй». Воскресший Иисус примирил людей, верующих в Него, с Богом, и каждого человека – с его ближним. Мы призваны хранить этот мир и нести его мiру. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Да не будет ничто дороже мира и любви взаимной. Мир возлюбим, – мир, мир!»

В каноне Пасхи слышим такие слова: «Рцем братие и ненавидящим нас простим вся Воскресением». Мы желаем вам, чтобы эта Встреча с Воскресшим Спасителем принесла мир вам и вашим близким!

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Tags: МДА, Пасха