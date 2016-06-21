By redglav / 21.06.2016 at 4:54 пп

Дорогие друзья, редакция студенческого журнала «Встреча» МДА одержала победу в конкурсе для учащихся Московских духовных школ «Инициативы семинаристов: от учебы к практике». На пожертвованные сторонниками нашего проекта средства в редакции 2 июня 2016 года были установлены два новых компьютера для работы дизайнера и фотографа. Сбор средств осуществлялся на интернет-площадке «Начинание». Новое оборудование позволит нам повысить качество журнала, который мы издаём для вас.

Благодарим всех поддержавших наш проект! Спаси Господи!

Tags: Встреча, Начинание