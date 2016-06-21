 

Инициативы семинаристов: от учебы к практике

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IMG_5876Дорогие друзья, редакция студенческого журнала «Встреча» МДА одержала победу в конкурсе для учащихся Московских духовных школ «Инициативы семинаристов: от учебы к практике». На пожертвованные сторонниками нашего проекта средства в редакции 2 июня 2016 года были установлены два новых компьютера для работы дизайнера и фотографа. Сбор средств осуществлялся на интернет-площадке «Начинание». Новое оборудование позволит нам повысить качество журнала, который мы издаём для вас.

Благодарим всех поддержавших наш проект! Спаси Господи!

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