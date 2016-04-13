Награждение благодарственными письмами

By redglav / 13.04.2016 at 9:50 пп

По случаю пятилетия сотрудничества Московской духовной академии и Российского государственного социального университетадекан гуманитарного факультета РГСУ Г.Ю. Никипорец-Такигава наградила благодарственными письмами преподавателей МДА протоиерея Александра Тимофеева, протоиерея Андрея Рахновского, Михаила Всеволодовича Ковшова и студентов II курса богословского отделения магистратуры МДА иеромонаха Фаддея (Голосных), Александра Солонченко и Платона Кузьмина.

Письма на имя владыки ректора архиепископа Евгения передала доцент кафедры теологии РГСУ Р.М. Рупова, активно участвовавшая в организации совместных научных конференций, где студенты и преподаватели МДА представляли результаты своих исследований.

Особо отмечена роль студенческого журнала МДА «Встреча» в «развитии многопланового сотрудничества» между двумя учебными заведениями.

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