By redglav / 21.03.2016 at 9:38 дп

По инициативе студентов в Московской духовной академии состоится очередная лекция по произведениям Ф. М. Достоевского. Тема лекции: «Отцы и учители»: проблема христианского наставничества в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Как Достоевский осмысливает один из самых преткновенных для современного сознания евангельских текстов: «А вы не называйтесь учителями…» (Мф. 23, 8)? Как на фоне этого текста видятся образы наставников двух братьев, Ивана и Алеши: великий инквизитор и старец Зосима? Как наставник становится или не становится путеводителем ко Христу?

Роман «Братья Карамазовы» все еще удивительно неадекватно прочитан критикой: тому безусловное свидетельство хотя бы такой факт: история Алеши и старца Зосимы считается противопоставленной Ивановой поэме о великом инквизиторе. В то время, как эти истории изначально как раз сопоставлены: старец Зосима, пусть никак того не желая, — заслонил Алеше Карамазову Христа. Достоевский показывает, тонко используя литургические и библейские цитаты, что все упование, вся любовь, все поклонение юноши, все, что подобает одному Богу, сосредоточивается на старце. И старцу приходится идти на крайние меры, чтобы все же довести своего послушника до встречи с Христом.

Лекцию читает доктор филологических наук, зав. Отделом теории литературы

Института мировой литературы им. А. М. Горького, председатель Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского Научного совета «История мировой культуры» РАН –Татьяна Александровна КАСАТКИНА

Лекция состоится 24 марта 2016 года в Большом актовом зале. Начало в 17 часов. Приглашаются все желающие.

Для желающих посетить лекцию рекомендуется посмотреть выпуск передачи ACADEMIA телеканала Культура: Татьяна Касаткина – «Братья Карамазовы»: образ мира и человека»

Информация с сайта Московской духовной академии.

Tags: Лекции, литература, МДА