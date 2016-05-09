С днем победы!

By redglav / 09.05.2016 at 9:57 пп

Дорогие братья и сестры! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 71-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений в сослужении преподавателей и студентов в священном сане совершил Божественную Литургию после чего был отслужен благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и лития по усопшим войнам за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших.

Так же в этот день в большом актовом зале Академии состоялся концерт, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Данное мероприятие было подготовлено студентами академии, Регентской и Иконописной школ при МДА. На праздничный концерт были приглашены ветераны. После выступлений студенты поздравили дорогих гостей с Праздником Великой Победы.

Tags: культура, МДА, миссия, творчество