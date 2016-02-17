 

Состоялся круглый стол «Православный студенческий журнал: принципы и методы работы редакции»

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IMG_000315 февраля 2016 года в день Сретения Господня в связи с 20-летием студенческого журнала «Встреча» в Церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии прошел круглый стол «Православный студенческий журнал: принципы и методы работы редакции».

В мероприятии приняли участие ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений, ректор Российского православного университета им. Иоанна Богослова игумен Петр (Еремеев), протоиерей Павел Великанов, председатель комитета по молодежи и туризму Курской области Чертова Алла Альбертовна, заместитель заведующего кафедрой социальной философии, религиоведения и теологии Российского Государственного Социального Университета Рупова Розалия Моисеевна, главный редактор журнала Санкт-Петербургской духовной академии «НЕвский БОгослов» Маляров Сергей, бывшие главные редакторы и сотрудники журнала МДА «Встреча», а также представители других духовных школ Русской Православной Церкви.

Открылось заседание докладом главного редактора студенческого журнала МДА «Встреча» Кузьмина Платона. В своем выступлении Платон сделал акцент на том, что работа в студенческом журнале – часть учебного процесса: «Это получение опыта работы в коллективе ради того, чтобы сделать качественную вещь. И это приобретение навыка написания и оформления статей, ведения исследовательской деятельности». Также главный редактор «Встречи» обратил внимание на то, что главной темой журнала не должен быть какой-либо юбилей.

Протоиерей Павел Великанов отметил, что необходимо достигать «встроенности» в более широкий студенческий контекст и взаимодействия с другими изданиями.

В завершение круглого стола архиепископ Верейский Евгений призвал сотрудников православных СМИ максимально ответственно подходить к содержанию и форме публикуемой информации.

Фото: Ригин Трифон и Арнаутов Артем

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