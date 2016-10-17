Вышел новый номер журнала «Встреча» №2[37] 2016 г

By redglav / 17.10.2016 at 6:28 пп

Дорогие друзья!

Мы рады сообщить вам, что вышел в свет новый номер журнала «Встреча».

Этот выпуск посвящен тысячелетию пребывания Русского монашества на Святой Горе Афон.

Одними из главных сокровищ Афона являются древние монашеские традиции, преемниками которых стали русские подвижники. В их числе преподобные Антоний Киево-Печерский, Паисий Величковский и Силуан Афонский, установившие живую духовную связь Святой Руси со Святой Горой. Нужно отметить, что и русские святогорцы, будучи воспитанными в афонской традиции, передавали опыт богоугодной жизни и другим насельникам Афона. Так, например, наставником преподобного Паисия Святогорца был строгий аскет, русский старец Тихон (Зайцев).

Помимо этого, в настоящем номере авторы статей постарались наметить исторические вехи русского подвижничества на Афоне, описать духовный опыт святогорцев, а также разъяснить, что есть лицемерие фарисейское и праведность.

Tags: Встреча, СМИ